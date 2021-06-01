Лукашенко заставил Меркель и Макрона сделать заявление о «нормандском формате»

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали «нормандский формат» переговоров по урегулированию войны на Донбассе, учитывая ситуацию с нарушением прав человека в Беларуси режимом Лукашенко. По словам Меркель, «нормандский формат» не зависит от событий в соседней стране, учитывая то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются «минскими».

«Нормандский формат» не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никоим образом не соответствует нашим стандартам, — цитирует канцлера издание DW.

По ее мнению, «нормандский формат» должен работать и в дальнейшем. В то же время Макрон также заявил о необходимости продолжать искать решение урегулирования на Востоке Украины в рамках Нормандии.

В таких вопросах нужно смотреть, можно было ли действовать более эффективно… Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому вопросу, чем «нормандский формат», в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс, — отметил Макрон.

Последний саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже в декабре 2019 года. Было запланировано, что следующий саммит пройдет весной 2020 года, однако этого не произошло.

Напомним, Киев предлагает ряд инициатив для активизации процесса мирного урегулирования войны на Донбассе и проведения саммита лидеров «нормандского формата».

Источник: DW.