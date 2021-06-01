Силовики в Росії затримали на злітній смузі борт з опозиціонером, фото — Суспільне

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Увечері 31 травня в Петербурзі затримали колишнього виконавчого директора опозиційної до російської влади організації «Відкрита Росія» Андрія Пивоварова.

Пивоваров повідомив, що це сталося в аеропорту «Пулково», коли він збирався відлетіти на літаку авіакомпанії LOT на відпочинок до Варшави. Поліцейські зупинили виліт літака, який знаходився на злітно-посадковій смузі і готувався до вильоту.

Літак зупинили, коли він зібрався злітати. На борт зійшла група поліцейських і співробітників ФСБ, після чого мені сказали, що я перебуваю в розшуку, — розповів Пивоваров «Ехо Москви».

При цьому в базі російського МВС дані про його розшук відсутні.

Літак вилетів до Варшави із запізненням на одну годину і 35 хвилин. Пивоварова вивели з літака і повели у відділ ФСБ на території аеропорту. Там йому заборонили користуватися телефоном. Пивоваров встиг повідомити, що його збираються відвезти до Слідчого комітету. У «Пулково» до опозиціонера виїхала адвокат, але кілька годин її не пускали до затриманого.

Пивоварова відвезли на допит у кримінальній справі про участь в «небажаній організації», повідомило джерело ТАСС в правоохоронних органах. Його статус в справі поки не визначений.

Пивоваров повідомив в листі, опублікованому в його Телеграм, що справу порушили 29 травня в Краснодарі.

«Відкрита Росія» — російська громадська організація, започаткована бізнесменом Михайлом Ходорковським у 2001 році. Проголошеними цілями організації були розвиток у Росії громадянської активності й творчої ініціативи, утвердження демократичних цінностей, зміцнення інститутів громадянського суспільства та інші кроки, спрямовані на інтеграцію країни у світову спільноту.

27 травня рада «Відкритої Росії» проголосувала за самоліквідацію задля уникнення кримінального переслідування. Приводом для нього стало очікуване посилення кримінального покарання за статтею про діяльність небажаних організацій.

Нагадаємо, що 23 травня у Мінську силовики затримали Романа Протасевича, одного із засновників опозиційного Telegram-каналу NEXTA, який у Білорусі визнали екстремістським. Блогер летів літаком Ryanair з Афін до Вільнюса. Літак екстрено посадили у білоруській столиці начебто через повідомлення про мінування.