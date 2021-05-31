Дощі та сильний вітер – погода в Україні 1 червня. Фото: Слово і діло

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Погода в Україні у вівторок, 1 червня, буде прохолодною. Температура по всій країні коливатиметься у межах +14…+23°C.

У південних, центральних та східних областях очікуються дощі, місцями грози та пориви північно-східного вітру 15−20 м/с. Про це інформує український Гідрометцентр.

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях прогнозують значні дощі, також у Карпатах очікується невеликий дощ. На решті території буде без опадів.

Погода в Києві 1 червня буде прохолодною та без опадів. Температура повітря вночі очікується +5…+7°C, вдень прогнозують +14…+16°C.

Погода в Харкові прогнозується з дощем протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11…+13°C, а вдень піднімуться до +15…+17°C.

Погода в Одесі також очікується з дощем. Вдень температура повітря становитиме +14…+16°C, вночі буде +11…+13°C.

Погода у Львові прогнозується без опадів протягом доби. Температура вночі очікується +5…+7°C, вдень буде тепліше — +15…+17°C.

Погода в Карпатах очікується прохолодна та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +6…+8°C, а вдень піднімуться до +15…+17°C.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 червня буде неспокійною, протягом доби прогнозують збурення.

Нагадаємо, сніг випав у Карпатах за день до початку літа, 31 травня. Зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно й падає сніг. Через негоду видимість обмежена до 50 м. Вітер фіксується північно-східній 8−10 м/с.