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Ракурс
УАФ. Скріншот: Ракурс

УАФ переклала склад збірної в Гуглі — дикі ляпи розсмішили мережу (ФОТО)

31 тра 2021, 16:29
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Українська асоціація футболу (УАФ) осоромилася незнанням англійської мови — склад української збірної переклали онлайн-перекладачем, через що імена футболістів були викривлені.

Відповідну інформацію про склад збірної з ляпами опублікували на офіційному сайті організації.

Так, Олександр Сирота в описі до складу збірної значиться як Alexander the Orphan. Таку «версію» представили замість правильного варіанту — Oleksandr Syrota.

Олександр Сирота. Скріншот: УАФ

Тарас Степаненко вказаний як півзахисник, що грав за шахтарів (замість футбольного клубу «Шахтар»). У профілі гравця йдеться, що він виступав за збірну України у віці до одного року й забив у її складі 2007 голів.

Тарас Степаненко. Скріншот: УАФ


Георгія Судакова в УАФ перейменували в Джорджа, замість правильного написання ім’я та прізвища футболіста — Heorhii Sudakov.

Георгій Судаков. Скріншот: УАФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що В’ячеслав Шевчук, колишній захисник українського футбольного клубу «Шахтар», попався на п’яному водінні. У п’ятницю ввечері, 28 травня, його авто Porsche 911 зупинила патрульна поліція Києва. Колишній футболіст їздив за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння.

Джерело: Ракурс


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