УАФ. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n155404-uaf-pereklala-sklad-zbirnoyi-perekladachem-dyki-lyapy-rozsmishyly-mereju-foto.html

Ракурс

Українська асоціація футболу (УАФ) осоромилася незнанням англійської мови — склад української збірної переклали онлайн-перекладачем, через що імена футболістів були викривлені.

Відповідну інформацію про склад збірної з ляпами опублікували на офіційному сайті організації.

Так, Олександр Сирота в описі до складу збірної значиться як Alexander the Orphan. Таку «версію» представили замість правильного варіанту — Oleksandr Syrota.





Тарас Степаненко вказаний як півзахисник, що грав за шахтарів (замість футбольного клубу «Шахтар»). У профілі гравця йдеться, що він виступав за збірну України у віці до одного року й забив у її складі 2007 голів.





Георгія Судакова в УАФ перейменували в Джорджа, замість правильного написання ім’я та прізвища футболіста — Heorhii Sudakov.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що В’ячеслав Шевчук, колишній захисник українського футбольного клубу «Шахтар», попався на п’яному водінні. У п’ятницю ввечері, 28 травня, його авто Porsche 911 зупинила патрульна поліція Києва. Колишній футболіст їздив за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння.