УАФ. Скриншот: Ракурс

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Ракурс

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опозорилась незнанием английского языка — состав украинской сборной перевели онлайн-переводчиком, из-за чего имена и фамилии футболистов были написаны с ошибками.

Соответствующую информацию о составе сборной с дикими ляпами опубликовали на официальном сайте организации.

Так, Александр Сирота в описании состава сборной значится как Alexander the Orphan. Такую «версию» представили вместо правильного варианта — Oleksandr Syrota.



Тарас Степаненко указан как полузащитник, игравший за шахтеров (вместо футбольного клуба «Шахтер»). В профиле игрока говорится, что он выступал за сборную Украины в возрасте до одного года и забил в ее составе 2007 голов.

Георгия Судакова в УАФ переименовали в Джорджа, вместо правильного написания имени и фамилии футболиста — Heorhii Sudakov.

Напомним, ранее мы сообщали, что Вячеслав Шевчук, бывший защитник украинского футбольного клуба «Шахтер», попался на пьяном вождении. В пятницу вечером, 28 мая, его авто Porsche 911 остановила патрульная полиция Киева. Бывший футболист ездил за рулем с признаками алкогольного опьянения.