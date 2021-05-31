Дожди и сильный ветер – погода в Украине 1 июня. Фото: Слово и дело

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Погода в Украине во вторник, 1 июня, будет прохладной. Температура по всей стране будет колебаться в пределах + 14…+23°C.

В южных, центральных и восточных областях ожидаются дожди, местами грозы и порывы северо-восточного ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях прогнозируют значительные дожди, также в Карпатах ожидается небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.

Погода в Киеве 1 июня будет прохладной и без осадков. Температура воздуха ночью ожидается +5…+7° C, днем ​​прогнозируют +14…+16 ° C.

Погода в Харькове прогнозируется с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут +11…+13°C, а днем ​​поднимутся до +15…+17°C.

Погода в Одессе также ожидается с дождем. Днем температура воздуха составит +14…+16 C, ночью будет + 11…+13°C.

Погода во Львове прогнозируется без осадков в течение суток. Температура ночью ожидается +5…+7°C, днем ​​будет теплее — +15…+17°C.

Погода в Карпатах ожидается прохладная и без осадков. Столбики термометров ночью покажут +6…+8°C, а днем ​​поднимутся до +15…+17°C.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 июня будет неспокойной, в течение суток прогнозируют возмущения.

Напомним, снег выпал в Карпатах за день до начала лета, 31 мая. Утром на горе Поп Иван Черногорский облачно и падает снег. Из-за непогоды видимость ограничена до 50 м. Ветер фиксируется северо-восточной 8−10 м/с.