Мороз ударил в Карпатах в первый день лета. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n155433-moroz-udaril-v-karpatah-v-pervyy-den-leta-foto.html

Ракурс

Снег в Карпатах выпал 1 июня, в первый день лета. Столбики термометров показывают 1° мороза.

По состоянию на 8.20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-восточный 10−12 м/с. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2 тыс. 28 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, ранее мы сообщали, что мощные грозы с градом накрыли центральные и часть восточных районов Украины. Без электроэнергии остались четыре десятка населенных пунктов. 30 мая и в ночь на 31 мая затопило несколько городов.