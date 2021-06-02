Погода в Карпатах. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n155508-karpaty-ostyli-do-2-vo-vtoroy-den-leta-foto.html

Ракурс

Погода в Карпатах удивила зимним морозцем во второй день лета. В высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до −2° по Цельсию.

Такую температуру на горе зафиксировали в 9.30 утра. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.





На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 10−12 м/с. Температура воздуха −2°C, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что снег в Карпатах выпал 1 июня, в первый день лета. Столбики термометров показывали 1° мороза.