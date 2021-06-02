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Такую температуру на горе зафиксировали в 9.30 утра. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Погода в Карпатах. Фото: Facebook
Карпаты остыли до −2° во второй день лета (ФОТО)https://racurs.ua/n155508-karpaty-ostyli-do-2-vo-vtoroy-den-leta-foto.htmlРакурс
Погода в Карпатах удивила зимним морозцем во второй день лета. В высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до −2° по Цельсию.
Такую температуру на горе зафиксировали в 9.30 утра. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 10−12 м/с. Температура воздуха −2°C, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что снег в Карпатах выпал 1 июня, в первый день лета. Столбики термометров показывали 1° мороза.
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