Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Карпатах. Фото: Facebook

Карпаты остыли до −2° во второй день лета (ФОТО)

2 июн 2021, 12:14
999

Погода в Карпатах удивила зимним морозцем во второй день лета. В высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до −2° по Цельсию.

Такую температуру на горе зафиксировали в 9.30 утра. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Гора Поп Иван. Фото: Facebook


На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 10−12 м/с. Температура воздуха −2°C, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что снег в Карпатах выпал 1 июня, в первый день лета. Столбики термометров показывали 1° мороза.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров