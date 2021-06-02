Українські десантники «знищили» ворога на навчаннях в Угорщині. Фото: ЗСУ

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У міжнародних військових навчаннях в Угорщині беруть участь українські десантники.

Україну представляють 95-та окрема десантно-штурмова бригада та ротна тактична група 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Тараса Сенюка. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

1 червня десантники вийшли в район виконання завдання та закріпилися на бойових позиціях. Підрозділи перекрили всі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку та облаштували основні та запасні позиції.

Також військові виставили патрулі та спостережні пости, організували взаємодію зі штабом батальйону Bluefor.

Приблизно о 17.00 почалися перші «бойові зіткнення». Поблизу одного з спостережних пунктів було виявлено дозор «Opfor» в складі однієї одиниці бойової техніки та 12 піхотинців.

Розпочався бій, в ході якого противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Наші військовослужбовці залишились у повному складі.

2 червня на українські позиції висунувся підрозділ противника у складі чотирьох бойових машин піхоти М-113. Протягом кількох хвилин ворожі машини та особовий склад були ліквідовані влучним вогнем.

Українські підрозділи втратили одну одиницю бойової техніки, яка перекривала шляхи відступу противнику. До місця зіткнення для можливої допомоги було оперативно спрямовано резерв з підтримкою авіації, але український десант впорався самостійно.

Нагадаємо, на одному із загальновійськових полігонів Збройних сил України відбулись випробування зразка вітчизняної самохідної артилерійської установки «Богдана». Родзинкою «Богдани» є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні, та адаптований під стрільбу натовським боєприпасом.