Школа економіки Милованова не візьме грошей “Укроборонпрому” - А як же дуель?

https://racurs.ua/ua/n155506-a-yak-je-duel-shkola-ekonomiky-mylovanova-ne-vizme-groshey-ukroboronpromu.html

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Тимофія Милованова, очільника Київської школи економіки (КШЕ), раніше звинуватили в тому, що КШЕ незаконно отримала від державного концерну «Укроборонпром» контракт на аналітику за 1,68 млн грн. Милованов, якого сьогодні призначили головою наглядової ради «Укроборонпром», повідомив, що КШЕ анулює цей контракт й зробить аналітику безкоштовно.

У мене є текст завдання (по контракту — ред.), я його на прес-конференції відкрию — це про національну безпеку та економіку, — розповів Милованов в ефірі каналу «Україна 24».

Президент КШЕ також відкинув звинувачення у корупції через контракт з «дочкою» «Укроборонпрому».

Підписало контракт (ДП «Спецтехноекспорт» — ред.), я в ньому навіть не працюю. Мене звинувачують у хабарі, але підприємство, яке підписало контракт… я там не працюю. Воно пов’язане з КШЕ через раду директорів… Це безпідставно, — переконує чиновник.

Також колишній міністр відкидає будь-які звинувачення у наявності конфлікту інтересів. Окрім цього, за його словами, до нього почали звертатися «різні посередники, рішали», які нібито пропонували йому заплатити за припинення медійних атак.

Якісь аферисти. Ми цього робити не будемо… Зробимо цей контракт безплатно, тобто ми його зараз анулювали, і ми зробимо цю роботу безплатно. Це 50 тис. дол. плюс ПДВ, це не такі великі гроші саме за цей обсяг роботи. Це приблизно 500 год роботи аналітиків високого рівня. Справжня ринкова ціна цього контракту 250 тис дол, — підсумував Милованов.



Нагадаємо, «Спецтехноекспорт» (входить до концерну «Укроборонпром») 20 травня уклало угоду з ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про послуги з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн. ЗМІ звернули увагу, що замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як президента КШЕ Милованова Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому».

Згодом Милованов викликав на дуель журналіста Юрія Бутусова, який звинуватив його у хабарі в 1,68 млн грн від «Укроборонпрому». Милованов вважає всі звинувачення у корупції безпідставними. Він додав, що коли виграє Бутусов, то вони разом підуть до НАБУ, де Бутусов напише заяву, а він дасть свідчення. А, якщо Бутусов програє дуель, то він відтискатиметься від підлоги 20 разів і голосно говоритиме «Я крикуха й еропка».