Тимофій Милованов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155499-mylovanov-ocholyv-naglyadovu-radu-ukroboronpromu.html

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Тимофій Милованов став головою наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Відповідне рішення було ухвалене вчора, 1 червня, під час засідання оновленого складу наглядової ради державного концерну. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Під час засідання члени наглядової ради обговорили необхідність проведення всебічного аналізу життєстійкості підприємств-учасників концерну, розробки стратегії покращення «Укроборонпрому».

Реформування «Укроборонпрому» дозволить перетворити підприємства комплексу на господарські товариства в максимально короткі терміни, що автоматично відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій.

Ми не маємо права не скористатися шансом на фінансово-економічне оздоровлення підприємств «Укроборонпрому», якщо корпоратизація дозволить оснастити нашу армію новітніми високотехнологічними та наукоємкими зразками озброєння та військової техніки, — заявив Милованов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що завод «Укроборонпрому» замовив «Київській школі економіки та менеджменту» дослідження за 1,68 млн грн. Контракт підписали за добу до того, як президент Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який є президентом КШЕ.