Російські хакери «підняли» ціну на м’ясо, атакувавши світового постачальника. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n155498-rosiyski-hakery-pidnyaly-cinu-na-m-yaso-atakuvavshy-svitovogo-postachalnyka.html

Ракурс

Нові кібератаки здійснили російські хакери — цього разу жертвою стала бразильська компанія JBS S. A, яка є найбільшим постачальником м’яса у світі.

JBS має понад 150 м’ясопереробних заводів у 15 країнах. Через кібератаку на її комп’ютерні мережі призупинили роботу на заводах у Канаді, США та Австралії, йдеться в заяві компанії.

На роботу компанії в Мексиці та Великій Британії це не вплинуло. У Білому домі повідомили, що ФБР проводить розслідування щодо кібератаки на заводи JBS.

Крім того, Сполучені Штати зв’язалися з російським урядом, оскільки JBS повідомила, що атаку здійснили, ймовірно, хакери з Росії.

Білий дім безпосередньо взаємодіє з російським урядом та повідомляє про те, що відповідальні держави не приховують злочинців-вимагачів, — заявила заступниця речника Білого дому Катрін Жан-П'єр.



Тривале зупинення роботи заводів може призвести до зростання цін на м’ясо. Експерти повідомили, що ціна на яловичину для гуртових покупців уже зросла на 1%.

Нагадаємо, росіянин Ігор Крючков, який намагався здійснити кібератаку на комп’ютерну мережу компанії Tesla у Неваді, був засуджений у США.