Новий вид військ створять в Україні. Фото: Военные материалы

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Кібервійська в Україні створять уже найближчим часом. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що виклики в кіберпросторі стають небезпечнішими за ядерну зброю.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з радником президента Литви з нацбезпеки Даріусом Кулешюсом, передає прес-служба РНБО в Facebook.

Данілов акцентував на важливості обміну досвідом у сфері кібербезпеки, і додав, що Україна готова співпрацювати з Литвою в межах кіберцентру в Каунасі. Також українські кібервійська будуть повністю підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним із найпотужніших альянсів, вважає секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військову операцію щодо повернення окупованих Росією територій Україна зараз не планує. Київ прагне розв’язати конфлікт на Донбасі й окупацію Криму дипломатичним способом.