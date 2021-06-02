Новый вид войск создадут в Украине. Фото: Военные материалы

https://racurs.ua/n155497-novyy-vid-voysk-sozdadut-v-ukraine.html

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Кибервойска в Украине создадут уже в ближайшее время. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что вызовы в киберпространстве становятся опаснее ядерного оружия.

Такое заявление он сделал во время встречи с советником президента Литвы по нацбезопасности Дариусом Кулешюсом, передает пресс-служба СНБО в Facebook.

Данилов акцентировал на важности обмена опытом в сфере кибербезопасности, и добавил, что Украина готова сотрудничать с Литвой в рамках киберцентра в Каунасе. Также украинские кибервойска будут всецело поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов, считает секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы сообщали, что военную операцию по возвращению оккупированных Россией территорий Украина сейчас не планирует. Киев стремится решить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма дипломатическим способом.