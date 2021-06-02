Прожиточный минимум и языковые претензии Шуфрича к закону об образовании — трансляция Рады

https://racurs.ua/n155496-projitochnyy-minimum-i-yazykovye-pretenzii-shufricha-k-zakonu-ob-obrazovanii-translyaciya-rady.html

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Верховная Рада на заседании 2 июня намерена рассмотреть законопроекты о формировании прожиточного минимума (№ 3515), противодействии антисемитизму, запрете продажи лекарственных средств детям (№ 5122) и переименовании ряда населенных пунктов.

Кроме этого, народные избранники во вторник ознакомятся с проектом закона № 3077 авторства скандального нардепа Нестора Шуфрича, который предлагает внести изменения в закон об образовании для обеспечения «защиты языковых прав национальных меньшинств».

Также в повестке дня содержатся следующие законопроекты:

О внесении изменений в ст. 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней» об урегулировании вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19), № 5415;

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине, № 5376;

О страховании, № 5315;

О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства, № 4668, 4668−1.

Во втором чтении 2 июня нардепы рассмотрят изменения в правовой режим имущества в Вооруженных силах Украины и могут усилить социальные гарантии лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Также в повестке дня на среду есть ратификационные законопроекты и проекты постановлений о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов, установление границ и переименование населенных пунктов.