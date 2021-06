Скандал в Netflix – бандеровца перевели как «коллаборанта нацистов»

Ракурс

Netflix, американская компания, попала в международный скандал из-за ошибок в переводе фильма «Брат-2».

Стриминговый сервис перевел слово «бандеровец» как «коллаборационист нацистов из Украины» (Ukrainian Nazi collaborator). Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп «Слуги народа» Дмитрий Гурин.

В комментариях пользователи написали, что целесообразно было использовать слово banderite — прямой и точный перевод «бандеровца», то есть последователя Бандеры.

Кроме того, платформа перевела ряд неполиткорректных фраз героев, которые содержат признаки расизма, антисемитизма и даже цитируют нацистские приветствия.

После реакции в соцсетях и скандала Netflix исправил перевод. Об этом сообщила народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова.

Права на показ этой ленты, а также на первый фильм «Брат», Netflix выкупил накануне. В английской версии картины называются Brother и Brother 2. On The Way Home.