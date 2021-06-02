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Ракурс
Скандал у Netflix – бандерівця переклали як «колаборанта нацистів»

Скандал у Netflix — бандерівця переклали як «колаборанта нацистів»

2 чер 2021, 09:43
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Netflix, американська компанія, потрапила у міжнародний скандал через помилки у перекладі фільму «Брат-2».

Стрімінговий сервіс переклав слово «бандерівець» як «колаборант нацистів з України» (Ukrainian Nazi collaborator). Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп «Слуги народу» Дмитро Гурін.

У коментарях користувачі написали, що доцільно було використовувати слово banderite — прямий і точний переклад «бандерівця», тобто послідовника Бандери.

Крім того, платформа переклала низку неполіткоректних фраз героїв, які мають ознаки расизму, антисемітизму і навіть цитують нацистські вітання.

Після реакції у соцмережах та скандалу Netflix виправив переклад. Про це повідомила народний депутат з фракції «Голос» Олександра Устинова.


Права на показ цієї стрічки, а також на перший фільм «Брат» у Netflix викупили напередодні. В англомовній версії вони називаються Brother та Brother 2. On The Way Home.

Джерело: Ракурс


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