Скандал у Netflix – бандерівця переклали як «колаборанта нацистів»

Ракурс

Netflix, американська компанія, потрапила у міжнародний скандал через помилки у перекладі фільму «Брат-2».

Стрімінговий сервіс переклав слово «бандерівець» як «колаборант нацистів з України» (Ukrainian Nazi collaborator). Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп «Слуги народу» Дмитро Гурін.

У коментарях користувачі написали, що доцільно було використовувати слово banderite — прямий і точний переклад «бандерівця», тобто послідовника Бандери.

Крім того, платформа переклала низку неполіткоректних фраз героїв, які мають ознаки расизму, антисемітизму і навіть цитують нацистські вітання.

Після реакції у соцмережах та скандалу Netflix виправив переклад. Про це повідомила народний депутат з фракції «Голос» Олександра Устинова.

Права на показ цієї стрічки, а також на перший фільм «Брат» у Netflix викупили напередодні. В англомовній версії вони називаються Brother та Brother 2. On The Way Home.