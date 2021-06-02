Прожитковий мінімум і мовні зміни Шуфрича в освітній закон розглядає Рада

https://racurs.ua/ua/n155496-projytkovyy-minimum-i-movni-zminy-shufrycha-v-osvitniy-zakon-rozglyadaie-rada-najyvo.html

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Верховна Рада на засіданні 2 червня має намір розглянути законопроекти про формування прожиткового мінімуму (№ 3515), протидію антисемітизму, заборону продажу лікарських засобів дітям (№ 5122) та перейменування низки населених пунктів.

Окрім цього, народні обранці у середу ознайомляться з проектом закону № 3077 авторства скандального нардепа Нестора Шуфрича, який пропонує внести зміни до закону про освіту задля забезпечення «захисту мовних прав національних меншин».

Також у порядку денному містяться такі законопроекти:

Про внесення змін до ст. 39 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19), № 5415;

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, № 5376;

Про страхування, № 5315;

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства, № 4668, 4668−1.

У другому читанні 2 червня нардепи розглянуть зміни до правового режиму майна у Збройних силах України та можуть посилити соціальні гарантії осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Також у порядку денному на середу містяться ратифікаційні законопроекти і проекти постанов про призначення позачергових виборів сільських і селищних голів, встановлення меж і перейменування населених пунктів.