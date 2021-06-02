Российские хакеры «подняли» цену на мясо, атаковав мирового поставщика. Фото: Укринформ

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Новые кибератаки осуществили российские хакеры — на этот раз жертвой стала бразильская компания JBS S. A, которая является крупнейшим поставщиком мяса в мире.

JBS имеет более 150 мясоперерабатывающих заводов в 15 странах. Из-за кибератаке на ее компьютерные сети приостановили работу на заводах в Канаде, США и Австралии, говорится в заявлении компании.

На работу компании в Мексике и Великобритании это не повлияло. В Белом доме сообщили, что ФБР проводит расследование кибератаки на заводы JBS.

Кроме того, Соединенные Штаты связались с российским правительством, поскольку JBS сообщила, что атаку осуществили, вероятно, хакеры из России.

Белый дом непосредственно взаимодействует с российским правительством и сообщает о том, что ответственные государства не скрывают преступников-вымогателей, — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Катрин Жан-Пьер.



Длительная остановки работы заводов может привести к росту цен на мясо. Эксперты сообщили, что цена на говядину для оптовых покупателей уже выросла на 1%.

Напомним, россиянин Игорь Крючков, пытавшийся осуществить кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в Неваде, был осужден в США.