Тимофей Милованов. Фото: УП

https://racurs.ua/n155499-milovanov-vozglavil-nabludatelnyy-sovet-ukroboronproma.html

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Тимофей Милованов стал главой наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующее решение было принято вчера, 1 июня, во время заседания обновленного состава наблюдательного совета государственного концерна. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

В ходе заседания члены наблюдательного совета обсудили важность анализа жизнестойкости предприятий-участников концерна и необходимость разработки стратегии улучшения «Укроборонпрома».

Реформирование «Укроборонпрома» позволит превратить предприятия комплекса в хозяйственные общества в максимально короткие сроки, что автоматически откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий.

Мы не имеем права не воспользоваться шансом на финансово-экономическое оздоровление предприятий «Укроборонпрома», если корпоратизация позволит оснастить нашу армию новейшими высокотехнологичными и наукоемкими образцами вооружения и военной техники, — заявил Милованов.

Напомним, ранее мы сообщали, что завод «Укроборонпрома» заказал «Киевской школе экономики и менеджмента» исследования за 16,8 млн грн. Контракт подписали за сутки до того, как президент Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофея Милованова, который является президентом КШЭ.