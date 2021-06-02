А как же дуэль? Школа экономики Милованова не возьмет денег «Укроборонпрома»

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Тимофея Милованова, главу Киевской школы экономики (КШЭ), ранее обвинили в том, что КШЭ незаконно получила от государственного концерна «Укроборонпром» контракт на аналитику на 1,68 млн грн. Милованов, которого сегодня назначили председателем наблюдательного совета «Укроборонпром», сообщил, что КШЭ аннулирует этот контракт и сделает аналитику бесплатно.

У меня есть текст задания (по контракту — ред.), я его на пресс-конференции открою — это о национальной безопасности и экономике, — рассказал Милованов в эфире канала «Украина 24».

Президент КШЭ также отверг обвинения в коррупции из-за контракта с «дочкой» «Укроборонпрома».

Подписали контракт (ГП «Спецтехноэкспорт» — ред.), я в нем даже не работаю. Меня обвиняют во взятке, но предприятие, которое подписало контракт… я там не работаю. Оно связано с КШЭ через совет директоров… Это безосновательно, — убеждает чиновник.

Также бывший министр отвергает любые обвинения в наличии конфликта интересов. Кроме этого, по его словам, к нему стали обращаться «различные посредники, решали», которые якобы предлагали ему заплатить за прекращение медийных атак.

Какие-то аферисты. Мы этого делать не будем… Сделаем этот контракт бесплатно, то есть мы его сейчас аннулировали, и мы сделаем эту работу бесплатно. Это 50 тыс. долл. плюс НДС, это не такие большие деньги именно за такой объем работы. Это примерно 500 ч работы аналитиков высокого уровня. Настоящая рыночная цена контракта 250 тыс. долл, — подытожил Милованов.



Напомним, «Спецтехноэкспорт» (входит в концерн «Укроборонпром») 20 мая заключило соглашение с ООО «Киевская школа экономики и менеджмента» об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн. СМИ обратили внимание, что заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как президента КШЭ Милованова Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Впоследствии Милованов вызвал на дуэль журналиста Юрия Бутусова, который обвинил его во взятке в 1,68 млн грн от «Укроборонпрома». Милованов считает все обвинения в коррупции безосновательными. Он добавил, что когда дуэль выигрывает Бутусов, то они вместе пойдут в НАБУ, где Бутусов напишет заявление, а он даст показания. А, если Бутусов проиграет дуэль, то он будет отжиматься от пола 20 раз и громко говорить «Я крикуха и еропка».