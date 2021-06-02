Цена на бензин в Украине поползла вверх — сколько стоит литр

Цена на бензин. Фото: Istock

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Ракурс

Цена на бензин в Украине резко подскочила. Министерство экономики установило среднюю стоимость бензина на уровне с 24,84 грн за литр до 24,92 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки, в течение июня средняя стоимость бензина не должна превышать 29,92 грн за литр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Цена на бензин выросла на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% — до 20,91 грн за литр. С учетом предельной торговой наценки, в июне стоимость бензина не должна превышать 29,92 грн за литр, дизельного топлива — 27,91 грн за литр.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине попытались урегулировать в Кабмине. 2 апреля между Кабинетом министров и крупнейшими сетями АЗС было заключено неформальное соглашение. Правительство пообещало закрыть нелегальные АЗС, и прекратить торговлю в стране низкокачественным бензином и дизелем в обмен на фиксацию цен на топливо.