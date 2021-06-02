Ціна на бензин в Україні поповзла вгору — скільки коштує літр

Ціна на бензин. Фото: Istock

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Ціна на бензин в Україні різко підскочила. Міністерство економіки встановило середню вартість бензинів на рівні з 24,84 грн за літр до 24,92 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки, упродовж червня середня вартість бензину не має перевищувати 29,92 грн за літр. Про це повідомляє прес-служба відомства

Ціна на бензин зросла на 0,3% у порівнянні з минулим місяцем. Вартість дизельного палива збільшилася на 0,1% — до 20,91 грн за літр. З урахуванням граничної торгової націнки, протягом червня вартість бензину не повинна перевищувати 29,92 грн за літр, дизельного палива — 27,91 грн за літр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин в Україні спробували врегулювати в Кабміні. 2 квітня між Кабінетом міністрів і найбільшими мережами АЗС була укладена неформальна угода. Уряд пообіцяв закрити нелегальні АЗС, і припинити торгівлю в країні низькоякісним бензином і дизелем в обмін на фіксацію цін на паливо.