«Слуга» Камельчук вчитиметься керувати гнівом після скандалу з паркуванням

Камельчук. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n155504-sluga-kamelchuk-vchytymetsya-keruvaty-gnivom-pislya-skandalu-z-parkuvannyam.html

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Юрій Камельчук, народний депутат від фракції «Слуга народу», пообіцяв записатися на курси управління гнівом після скандалу з журналістами програми «ЗупиниЛося».

До цього «слуга» агресивно реагував на журналістів, які зробили зауваження його дружини через паркування в забороненому місці. Про це Камельчук написав на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп заявив, що був неправий у цій ситуації, і така поведінка є неприпустимою для будь-якої людини. Аби загладити свою провину, Камельчук вирішив сплатити штраф за паркування в забороненому місці, відвідати разом із дружиною приватні заняття з Правил дорожнього руху (ПДР), записатися на курс управління гнівом та передати на благодійність десяту частину від суми штрафу за паркування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народний обранець від «Слуги народу» Юрій Камельчук накинувся на активіста проекту «ЗупиниЛося» через те, що його дружина припаркувалася в забороненому місці та порушила ПДР. «Слуга» не скупився на слова та обізвав активіста «бидлотою» через те, що йому вказали на порушення.