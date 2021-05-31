Камельчук. Фото: Лівий берег

https://racurs.ua/ua/n155416-sluga-nakynuvsya-na-aktyvista-cherez-geroyichne-parkuvannya-drujyny-video.html

Ракурс

Юрій Камельчук, народний обранець від «Слуги народу», накинувся на активіста проекту «ЗупиниЛося» через те, що його дружина припаркувалася в забороненому місці та порушила ПДР.

«Слуга» не скупився на слова та обізвав активіста «бидлотою» через те, що йому вказали на порушення. Висловлювання нардепа потрапили на відео, яке опублікував журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.





На кадрах видно, що дружина народного обранця припаркувалася біля знаку, який забороняє паркування, та стояла в 30 м від зупинки громадського транспорту. У жінки була поважна причина для порушення правил дорожнього руху — вона очікувала свого чоловіка, народного депутата від «Слуги народу» Юрія Камельчука.

Після того, як активісти залишили на склі автівки наліпку з написом «ЗупиниЛося», нардеп вибухнув і почав обзивати активістів, вимагаючи відліпити наліпку від його приватної власності. Окрім того, нардеп виявився впевненим, що його дружина не порушувала ПДР, а зупинятися можна будь-де.

Зупинка на дві хвилини дозволена всюди. Якщо ви не знаєте правил, на дві хвилини дозволена всюди, — заявив нардеп Камельчук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія став героєм паркування та припаркувався під світлофором на пішохідному переході неподалік від Офісу президента в Києві.