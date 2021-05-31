Рада хоче зобов’язати суди враховувати позицію Верховного суду

Суд. Фото: Турпром

https://racurs.ua/ua/n155415-rada-hoche-zobov-yazaty-sudy-vrahovuvaty-pozyciu-verhovnogo-sudu.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 5564, який передбачає розширення підстав для оскарження судових рішень.

Зокрема, народні депутати пропонують, щоби суди в мотивувальній частині, крім мотивів і норм законів, на підставі яких вони ухвалюють рішення, обов’язково вказували позицію Верховного суду, яка застосовується в даних правовідносинах або вказували на її відсутність.

Водночас нардепи пропонують відступити від чинної позиції Верховного суду, у якій мовиться, що в разі різних позицій Верховного суду з аналогічних питань, застосовується остання позиція.

Відповідно до законопроекту, суди в такому випадку зможуть використовувати ту правову позицію, яка, на їхню думку, найбільш відповідає спірним взаєминам. Невідповідність рішення суду застосованої чи існуючої позиції Верховного суду стане підставою для оскарження рішення.

Ці зміни пропонують внести до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.