Шарій став персоною нон грата в Литві — сам блогер «вперше чує" про це

Шарій. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n155414-shariy-stav-personou-non-grata-v-lytvi-sam-bloger-vpershe-chuie-pro-ce.html

Ракурс

Анатолій Шарій, проросійський блогер, що проживає в Іспанії, став персоною нон грата в Литві.

Документи підозрюваного в держзраді в Україні Шарія були повністю анульовані. Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, анулювання документів Анатолія Шарія відбулося ще 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати блогера зробили запит, щоби вивчити підстави такого рішення і їм було передано відповідні матеріали.

Наголошується, що Анатолій Шарій користується послугами однієї з найдорожчих адвокатських компаній у Литві. Його позбавили статусу біженця, отриманого ним у 2012 році. Сам Шарій стверджує, що не чув про це.

Прям не знаю, що ж робити тепер, треба чекати офіційного повідомлення від Литви, думаю. Особисто я вперше чую. Але щось мені не сильно віриться. Джерело повідомило б ще три тижні тому, щось тут не так, думаю, — написав Шарій.

Як відомо, у 2012 році після відкриття двох кримінальних справ проти Анатолія Шарія, він втік з України та отримав у Литві статус біженця. Тоді він переконував литовську владу, що його переслідує режим екс-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заборонити діяльність партії Шарія через суд хоче Міністерство юстиції України. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за цим позовом. Позивач просить суд витребувати в Служби безпеки України висновки експертів, зазначені в листі Мін’юсту від 4 березня 2021 року про протиправну діяльності політичної партії й заборонити її діяльність.

Джерело: Українська правда