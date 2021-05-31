Ембер Герд залишиться безкарною за руйнування кар'єри Джонні Деппа

Джонні Депп. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n155413-ember-gerd-zalyshytsya-bezkarnou-za-ruynuvannya-kariery-djonni-deppa.html

Ракурс

Джонні Депп та Ембер Герд досі судяться після того, як екс-дружина зірки «Піратів Карибського моря» звинуватила актора в насильстві та жорстокому поводженні.

Попри те, що Герд зламала кар'єру своєму екс-чоловіку, вона не понесе жодного покарання в тому випадку, якщо її свідчення виявляться наклепом. Про це повідомляє Radar Online.

Суд Вірджинії задовольнив прохання адвокатів Ембер Герд та відхилив позов Джонні Деппа про наклеп і неправдиві свідчення зі сторони актриси через те, що термін давності за надання неправдивих свідчень давно сплинув. Тому будь-яке розслідування та обвинувачення, а тим паче вирок зі штрафом або тюремним ув’язненням, уже неможливі.

Адвокат Ембер Герд також звинуватила захисника Джонні Деппа в тому, що такі чутки розповсюдив він сам із метою впливу на присяжних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, Джонні Депп заявив, що компанія Warner Bros звільнила його з ролі у фільмі «Фантастичні звірі» після програшу в суді щодо побиття колишньої дружини Ембер Герд. 57-річний актор пообіцяв довести неправдивість звинувачень проти нього.

За словами Деппа, він відмовився від ролі в кінострічці на прохання студії, але пообіцяв оскаржити рішення суду щодо наклепу в статті про побиття Ембер Герд, яку оприлюднила британська газета The Sun. Рішення Високого суду Лондона вкрай негативно вплинуло на репутацію голлівудської зірки.

Джерело: Radar Online