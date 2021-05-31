Эмбер Херд останется безнаказанной за разрушение карьеры Джонни Деппа

Джонни Депп. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n155413-ember-herd-ostanetsya-beznakazannoy-za-razrushenie-karery-djonni-deppa.html

Ракурс

Джонни Депп и Эмбер Херд до сих пор судятся после обвинений звезды «Пиратов Карибского моря» в насилии и жестоком обращении со стороны его экс-жены.

Несмотря на то, что Херд сломала карьеру своему экс-супругу, она не понесет никакого наказания в том случае, если ее показания окажутся клеветой. Об этом сообщает Radar Online.

Суд Вирджинии удовлетворил просьбу адвокатов Эмбер Херд и отклонил иск Джонни Деппа о клевете и ложных показания со стороны актрисы из-за того, что срок давности за дачу ложных показаний давно истек. Поэтому любое расследование и обвинения, а тем более приговор со штрафом или тюремным заключением, уже невозможны.

Адвокат Эмбер Герд также обвинила защитника Джонни Деппа в том, что такие слухи распространил он сам с целью оказания влияния на присяжных.

Напомним, ранее мы сообщали, Джонни Депп заявил, что компания Warner Bros уволила его с роли в фильме «Фантастические твари» после проигрыша в суде об избиении бывшей жены Эмбер Херд. 57-летний актер пообещал доказать ложность обвинений против него.

По словам Деппа, он отказался от роли в киноленте по просьбе студии, но пообещал обжаловать решение суда о клевете в статье об избиении Эмбер Херд, которую обнародовала британская газета The Sun. Решение Высокого суда Лондона крайне негативно повлияло на репутацию голливудской звезды.

Источник: Radar Online