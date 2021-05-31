Новое «хранилище» памяти обнаружили у человека

Мозг. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155412-novoe-hranilische-pamyati-obnarujili-u-cheloveka.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым из США. Новое «хранилище» памяти удалось обнаружить в человеческом мозге — оказалось, что у человека есть специальный отсек, где хранится информация в течении небольшого промежутка времени.

Для подтверждения своей находки исследователи провели два эксперимента. Подробности работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Так, для первого испытания они отобрали 40 взрослых добровольцев, которым показывали серию быстроменяющихся изображений, сменяющихся пустым экраном. Среди них мелькал целевой зрительный стимул — буква латинского алфавита. Это происходило один раз в качестве контрольного условия и пять-десять раз во время эксперимента. Каждый участник прошел тест 60 раз. Затем ученые проверили, хорошо ли испытуемые запомнили целевое изображение. Респондентов спрашивали, увидели ли они целевое изображение, а также предлагали выбрать правильный из четырех вариантов.

Для второго эксперимента отобрали 15 человек. Работа протекала так же, но ученые уменьшили число тестов до 48 для каждого участника, а также изменили интервалы, в течение которых показывали целевое изображение и количество повторов. Таким образом проверяли, как влияет повторение сильно замаскированного стимула в течение небольших промежутков времени.

Исследователи выяснили, что даже сильно замаскированная информация может храниться в памяти, а сама маскировка не стирает воспоминания, но блокирует доступ к ним и ограничивает восприятие человека. Кроме того, сильно замаскированные стимулы могут вызвать ясное восприятие через повторение. Однако хранящаяся информация постепенно, но быстро исчезает. Участникам было сложно вспомнить ее уже через 300 миллисекунд после получения, а через 700 миллисекунд она окончательно стиралась.

Ученые считают, что найденное ими «хранилище» памяти не вписывается ни в одну существующую классификацию. Исследование показало, что восприятие зрительного стимула, когда тот маскируется и повторяется, можно контролировать, меняя интервал повторения.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать американским нейробиологам из Калифорнийского университета. Исследователи впервые смогли отследить путь мыслей, пока они проходили через мозг человека. Эксперимент проводили с участием 16 пациентов с эпилепсией, которые перенесли операцию.