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Ракурс
Гостиница. Фото: IStock

Открывать гостиницы разрешили ФЛП — как это сделать

31 мая 2021, 18:08
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Открыть гостиницу в Украине теперь стало проще. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 1441-IX, принятый Верховной Радой 29 апреля 2021 года.

Закон расширяет перечень лиц, которые могут заниматься гостиничным бизнесом.

С 1 января 2023 года (именно в этот день закон вступит в силу) гостиницы смогут открывать не только юридические лица, но и физические лица-предприниматели.


Также новый закон устанавливает срок, на который отелям будет устанавливаться категория. Он составит пять лет, а присваивать категории будет центральный орган исполнительной власти, который занимается реализацией государственной политики в сфере туризма и культуры.

Кроме того, теперь в Законе «О туризме» будут разграничены отельные услуги и услуги по временному размещению. Таким образом, планируется развить туристический потенциал Украины, который на данный момент находится на гораздо более низком уровне, чем в других европейских странах.

Источник: Ракурс


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