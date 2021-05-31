Гостиница. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155411-otkryvat-gostinicy-razreshili-flp-kak-eto-sdelat.html

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Открыть гостиницу в Украине теперь стало проще. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 1441-IX, принятый Верховной Радой 29 апреля 2021 года.

Закон расширяет перечень лиц, которые могут заниматься гостиничным бизнесом.

С 1 января 2023 года (именно в этот день закон вступит в силу) гостиницы смогут открывать не только юридические лица, но и физические лица-предприниматели.

Также новый закон устанавливает срок, на который отелям будет устанавливаться категория. Он составит пять лет, а присваивать категории будет центральный орган исполнительной власти, который занимается реализацией государственной политики в сфере туризма и культуры.

Кроме того, теперь в Законе «О туризме» будут разграничены отельные услуги и услуги по временному размещению. Таким образом, планируется развить туристический потенциал Украины, который на данный момент находится на гораздо более низком уровне, чем в других европейских странах.