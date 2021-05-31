Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Учения в Чернобыле. Фото: пресс-служба ССО

«Грязную бомбу» в Чернобыле нейтрализовали украинские бойцы (ФОТО, ВИДЕО)

31 мая 2021, 17:45
999

Чернобыль 2021 года до сих пор представляет опасность, в связи с чем в городе Припять состоялись необычные учения воинов химического, биологического, радиологического и ядерного подразделений защиты Сил специальных операций Украины (ССО).

Навыки украинских военных оценивали эксперты НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Сценарий занятий выбрали наиболее реалистичный и приближенный к реальным угрозам — в городе происходят боевые действия между украинскими военными и незаконными вооруженными формированиями. Противник пытается посеять панику среди гражданских и применяет «грязную» бомбу — взрывное устройство, оснащенное радиационными элементами.

Учения в Чернобыле. Фото: пресс-служба ССО
Учения в Чернобыле. Фото: пресс-служба ССО

На первом этапе военные отрабатывали радиационную разведку в определенных квадратах. Экипажи отправились на место, измеряли фон вдоль дорог на определенных маршрутах в незнакомой местности. С собой кроме спецприборов у них была фототехника и карта. На ней указаны точки, где надо провести разведку и доложить штабу зафиксированные разведчиками фоновые значения.

Учения в Чернобыле. Фото: пресс-служба ССО

Учения в Чернобыле. Фото: пресс-служба ССО
Следующий этап — отработка микрорайонов города пешими группами. Тот же квадрат теперь должны были проработать с измерительными приборами на улице и внутри зданий. Между тем в одном из домов участников поджидала еще одна задача — выявить подпольную лабораторию по изготовлению самодельного оружия массового поражения.

Учения в Чернобыле. Фото: пресс-служба ССОПо легенде тренировки, действиям специалистов предшествовала работа боевых групп. Они выбили из квадрата условных террористов, и во время разведки обнаружили подпольную лабораторию. В случае такой находки на место вызывают «химиков». Именно эти специалисты должны идентифицировать подпольную лабораторию.

Учения в Чернобыле. Фото: пресс-служба ССОДалее проводят сбор доказательств подготовки теракта. Специалисты отбирают пробы веществ из найденных в лаборатории емкостей и даже небольшой лужи на столе — любые подозрительные вещества должны быть идентифицированы. Контейнеры с образцами упаковывают в герметичные пакеты и обеззараживают на улице. Также специальную обработку после выполнения задачи проходят и сами солдаты.


Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) снова обеспокоила украинских ученых из-за реакции деления внутри одного из заблокированных помещений комплекса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров