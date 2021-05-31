Учения в Чернобыле. Фото: пресс-служба ССО

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Чернобыль 2021 года до сих пор представляет опасность, в связи с чем в городе Припять состоялись необычные учения воинов химического, биологического, радиологического и ядерного подразделений защиты Сил специальных операций Украины (ССО).

Навыки украинских военных оценивали эксперты НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ССО.





Сценарий занятий выбрали наиболее реалистичный и приближенный к реальным угрозам — в городе происходят боевые действия между украинскими военными и незаконными вооруженными формированиями. Противник пытается посеять панику среди гражданских и применяет «грязную» бомбу — взрывное устройство, оснащенное радиационными элементами.









На первом этапе военные отрабатывали радиационную разведку в определенных квадратах. Экипажи отправились на место, измеряли фон вдоль дорог на определенных маршрутах в незнакомой местности. С собой кроме спецприборов у них была фототехника и карта. На ней указаны точки, где надо провести разведку и доложить штабу зафиксированные разведчиками фоновые значения.



Следующий этап — отработка микрорайонов города пешими группами. Тот же квадрат теперь должны были проработать с измерительными приборами на улице и внутри зданий. Между тем в одном из домов участников поджидала еще одна задача — выявить подпольную лабораторию по изготовлению самодельного оружия массового поражения.

По легенде тренировки, действиям специалистов предшествовала работа боевых групп. Они выбили из квадрата условных террористов, и во время разведки обнаружили подпольную лабораторию. В случае такой находки на место вызывают «химиков». Именно эти специалисты должны идентифицировать подпольную лабораторию.

Далее проводят сбор доказательств подготовки теракта. Специалисты отбирают пробы веществ из найденных в лаборатории емкостей и даже небольшой лужи на столе — любые подозрительные вещества должны быть идентифицированы. Контейнеры с образцами упаковывают в герметичные пакеты и обеззараживают на улице. Также специальную обработку после выполнения задачи проходят и сами солдаты.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) снова обеспокоила украинских ученых из-за реакции деления внутри одного из заблокированных помещений комплекса.