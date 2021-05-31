Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки по футболу. Фото: championat.com

https://racurs.ua/n155409-argentinu-lishili-prava-na-provedenie-kubka-ameriki-po-futbolu.html

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Кубок Америки по футболу не состоится в Аргентине, как это было запланировано.

Страну лишили права на проведение этого соревнования. При этом Кубок Америки должен был стартовать уже 13 июня. Соответствующее решение приняла CONMEBOL (Федерация футбола Южной Америки), сообщается на странице федерации в Twitter.

CONMEBOL сообщает, что, несмотря на нынешние обстоятельства, она решила прекратить организацию Кубка Америки в Аргентине. CONMEBOL анализирует предложение других стран, проявивших интерес к проведению континентального турнира, — говорится в сообщении.

Причины такого решения остаются неизвестными. В Федерации обещают объявить новости по этому поводу в ближайшее время. СМИ предполагают, что причиной отмены проведения чемпионата в Аргентине является осложнение эпидемиологической ситуации в этой стране.

Ситуация с коронавирусом в Аргентине в последнее время ухудшилась, властям пришлось даже ввести локдаун. В Аргентине из-за пандемии даже перенесли парламентские выборы. В конце мая число умерших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило 1 млн человек.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2021 года должен был состояться в Стамбуле, но в Турции возникли большие проблемы с коронавирусом, и был введен общенациональный локдаун. Учитывая это УЕФА перенесла матч в Португалию, «Челси» и «Манчестер Сити» сыграли в Порту на стадионе «Эштадиу Драгау».