Аргентину позбавили права на проведення Кубка Америки з футболу. Фото: championat.com

https://racurs.ua/ua/n155409-argentynu-pozbavyly-prava-na-provedennya-kubka-ameryky-z-futbolu.html

Ракурс

Кубок Америки з футболу не відбудеться в Аргентині, як це було заплановано.

Країну позбавили права на проведення цього змагання. При цьому Кубок Америки мав стартувати вже 13 червня. Відповідне рішення ухвалила CONMEBOL (Федерація футболу Південної Америки), повідомляється на сторінці федерації у Twitter.

CONMEBOL повідомляє, що, зважаючи на нинішні обставини, вона вирішила припинити організацію Кубка Америки в Аргентині. CONMEBOL аналізує пропозицію інших країн, які виявили інтерес до проведення континентального турніру, — йдеться в повідомленні.

Причини такого рішення залишаються невідомими. У Федерації обіцяють оголосити новини з цього приводу найближчим часом. ЗМІ припускають, що причиною скасування проведення чемпіонату в Аргентині є ускладнення епідеміологічної ситуації в цій країні.

Ситуація з коронавірусом в Аргентині останнім часом погіршилася, владі довелося навіть запровадити локдаун. В Аргентині через пандемію навіть перенесли парламентські вибори. Наприкінці травня число померлих від COVID-19 у Латинській Америці і Карибському басейні перевищило 1 млн осіб.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2021 року повинен був відбутися в Стамбулі, але в Туреччині виникли великі проблеми з коронавірусом, й було запроваджено загальнонаціональний локдаун. З огляду на це УЄФА перенесла матч у Португалію, «Челсі» та «Манчестер сіті» зіграли в Порту на стадіоні «Ештадіу Драгау».