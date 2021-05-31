Ворони напали на чоловіка. Фото: Интересные факты

https://racurs.ua/ua/n155407-vorony-napaly-na-cholovika-v-kyievi-ataka-ptahiv-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Ворони напали на чоловіка в центрі Києва в понеділок, 31 травня. Інцидент трапився на вулиці Саксаганського.

Чоловік рухався вулицею, після чого на нього налетіли двоє птахів та почали його нещадно клювати. Відео нападу опублікували на сторінці «Типичный Киев» у Facebook.





На кадрах із відео можна побачити, що птахи раптово почали клювати чоловіка та переслідували його, поки він намагався втекти. Чоловік відбивався від агресивних птахів, але все було марно. Врятуватися киянину вдалося лише після того, як він сховався в приміщенні від розлючених ворон.

Користувачі соцмереж були шоковані нападом птахів — вони пишуть, що зараз ворони дуже небезпечні, оскільки їхня популяція в місті дуже виросла. Через це птахи збираються в зграї та нападають на людей. Дехто пояснює таку поведінку ворон тим, що вони захищають гніздо та пташенят від людей. Натомість орнітологи запевняють, що ворони є миролюбними птахами та нападають дуже рідко. Найчастіше загрозу вони вбачають у людях тоді, коли вчать пташенят літати та роблять гнізда.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ворон пограбував відомого письменника в місті Флашинг у Великій Британії та залишив його гаманець на дереві в приватному маєтку.