Нападние ворон. Фото: Интересные факты

https://racurs.ua/n155407-vorony-napali-na-mujchinu-v-kieve-ataka-ptic-popala-na-video.html

Ракурс

Вороны напали на мужчину в центре Киева в понедельник, 31 мая. Инцидент произошел на улице Саксаганского.

Мужчина двигался по улице, после чего на него налетели две птицы и начали его нещадно клевать. Видео нападения опубликовали на странице «Типичный Киев» в Facebook.

На кадрах с видео можно увидеть, что птицы внезапно начали клевать мужчину и преследовали его, пока он пытался убежать. Мужчина отбивался от агрессивных птиц, но все было бесполезно. Спастись киевлянину удалось лишь после того, как он скрылся в помещении от разъяренных ворон.

Пользователи соцсетей были шокированы нападением птиц — они пишут, что сейчас вороны очень опасны, поскольку их популяция в городе очень выросла. Поэтому птицы собираются в стаи и нападают на людей. Некоторые объясняет такое поведение ворон тем, что они защищают гнездо и птенцов от людей. В то же время орнитологи уверяют, что вороны являются миролюбивыми птицами и нападают очень редко. Чаще всего угрозу они видят в людях тогда, когда учат птенцов летать и делают гнезда.

Напомним, ранее мы сообщали, что ворон ограбил известного писателя в городе Флашинг в Великобритании и оставил его кошелек на дереве в частном имении.