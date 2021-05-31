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Ракурс
Нападние ворон. Фото: Интересные факты

Вороны напали на мужчину в Киеве — атака птиц попала на видео

31 мая 2021, 16:56
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Вороны напали на мужчину в центре Киева в понедельник, 31 мая. Инцидент произошел на улице Саксаганского.

Мужчина двигался по улице, после чего на него налетели две птицы и начали его нещадно клевать. Видео нападения опубликовали на странице «Типичный Киев» в Facebook.

На кадрах с видео можно увидеть, что птицы внезапно начали клевать мужчину и преследовали его, пока он пытался убежать. Мужчина отбивался от агрессивных птиц, но все было бесполезно. Спастись киевлянину удалось лишь после того, как он скрылся в помещении от разъяренных ворон.


Пользователи соцсетей были шокированы нападением птиц — они пишут, что сейчас вороны очень опасны, поскольку их популяция в городе очень выросла. Поэтому птицы собираются в стаи и нападают на людей. Некоторые объясняет такое поведение ворон тем, что они защищают гнездо и птенцов от людей. В то же время орнитологи уверяют, что вороны являются миролюбивыми птицами и нападают очень редко. Чаще всего угрозу они видят в людях тогда, когда учат птенцов летать и делают гнезда.

Напомним, ранее мы сообщали, что ворон ограбил известного писателя в городе Флашинг в Великобритании и оставил его кошелек на дереве в частном имении.

Источник: Ракурс


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