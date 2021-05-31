Детальное фото центра Млечного Пути показало NASA

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Ракурс

Детальное фото центра Млечного пути показало аэрокосмическое агентство NASA. Фото центра нашей Галактики было собрано на основе 370 наблюдений, сделанных за последние 20 лет обсерваторией «Чандра» и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке.

Сверхэнергетический центр Млечного пути расположен в 26 тыс. световых лет от Земли, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Этот снимок расширяет высокоэнергетический обзор «Чандры» выше и ниже плоскости Галактики, то есть диска, где находится большинство звезд Млечного пути, по сравнению с предыдущими изображениями, — говорится в пресс-релизе NASA.

Астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета в Амхерсте работал целый год, чтобы собрать изображение воедино.

Раньше «Ракурс» сообщал о конкурсе на лучший снимок Млечного пути, который ежегодно организует сообщество фотографов Capture the Atlas. В нем принимают участие десятки фотографов из разных мира. Список работ представляет собой вдохновляющий взгляд на ночное небо, каким его видят в разных уголках Земли.