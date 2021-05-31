Apple и Samsung начали агрессивную борьбу из-за смартфонов LG. Фото: igate.com.ua

https://racurs.ua/n155406-apple-i-samsung-nachali-agressivnuu-borbu-iz-za-smartfonov-lg.html

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Apple и Samsung начали агрессивную борьбу за лидерство на рынке смартфонов.

Компании-гиганты из США и Южной Кореи решили воспользоваться тем, что корпорация LG закрыла мобильное подразделение. При этом мобильные телефоны LG в родной Южной Корее продолжали пользоваться популярностью — компания занимала 13% рынка, а Apple и Samsung — 20% и 65% рынка соответственно. Теперь эту нишу обе компании хотят заполнить. Об этом сообщает ZDnet.

«Самсунг» и «Эпл» предлагают пользователям обменять свои смартфоны LG на собственные. Для этого нужно заплатить стоимость девайса LG и добавить к ним около 135 долл. В акции участвуют iPhone 12 и iPhone 12 mini от Apple и устройства серий Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5g и Galaxy Note 20 от LG. Эта программа в настоящее время работает только в Южной Корее.

Как известно, компания LG решила покинуть рынок смартфонов из-за низких продаж. Компания не смогла конкурировать с китайскими производителями, которые агрессивно снижали цены на свои аппараты.

Напомним, американская компания-производитель техники Apple может снять с производства одну из своих самых необычных моделей. Уже во втором квартале может прекратиться производство iPhone 12 mini.

Источник: ZDnet