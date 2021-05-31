Apple і Samsung почали агресивну боротьбу через смартфони LG. Фото: igate.com.ua

https://racurs.ua/ua/n155406-apple-i-samsung-pochaly-agresyvnu-borotbu-cherez-smartfony-lg.html

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Apple і Samsung почали агресивну боротьбу за лідерство на ринку смартфонів.

Компанії-гіганти з США та Південної Кореї вирішили скористатися тим, що корпорація LG закрила мобільний підрозділ. При цьому мобільні телефони LG в рідній Південній Кореї продовжували користуватися популярністю — компанія займала 13% ринку, а Apple і Samsung — 20% і 65% ринку відповідно. Тепер цю нішу обидві компанії хочуть заповнити. Про це повідомляє ZDnet.

«Самсунг» та «Епл» пропонують користувачам обміняти свої смартфони LG на власні. Для цього потрібно заплатити вартість девайсу LG і додати до них близько 135 дол. В акції беруть участь iPhone 12 і iPhone 12 mini від Apple і пристрої серій Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5g і Galaxy Note 20 від LG. Ця програма наразі працює лише в Південній Кореї.

Як відомо, компанія LG вирішила покинути ринок смартфонів через низькі продажі. Компанія не змогла конкурувати з китайськими виробниками, які агресивно знижували ціни на свої апарати.

Нагадаємо, американська компанія-виробник техніки Apple може зняти з виробництва одну зі своїх найбільш незвичайних моделей. Вже в другому кварталі може припинитися виробництво iPhone 12 mini.

Джерело: ZDnet