Детальне фото центру Чумацького Шляху показало NASA

https://racurs.ua/ua/n155408-detalne-foto-centru-chumackogo-shlyahu-pokazalo-nasa-foto.html

Ракурс

Детальне фото центру Чумацького шляху показало аерокосмічне агентство NASA. Фото центру нашої Галактики було зібрано на основі 370 спостережень, зроблених за останні 20 років обсерваторією «Чандра» і радіотелескопом MeerKAT в Південній Африці.

Наденергетичний центр Чумацького шляху розташований за 26 тис. світлових років від Землі, повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США.

Цей знімок розширює високоенергетичний огляд «Чандри» вище і нижче площини Галактики, тобто диска, де знаходиться більшість зірок Чумацького шляху, в порівнянні з попередніми зображеннями, — йдеться в прес-релізі NASA.

Астроном Деніел Ван з Массачусетського університету в Амхерсті працював цілий рік, щоб зібрати зображення воєдино.

Раніше «Ракурс» повідомляв про конкурс на найкраще фото Чумацького шляху, який щорічно організовує товариство фотографів Capture The Atlas. У ньому беруть участь десятки фотографів з різних країн світу. На фотографіях зображені зірки Чумацького шляху на фоні дерев, озер і скель, пустель, берегових ліній і засніжених пейзажів.