Навчання в Чорнобилі. Фото: прес-служба ССО

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Чорнобиль 2021 року досі становить небезпеку, у зв’язку з чим у місті Прип’ять відбулися незвичайні навчання воїнів підрозділів хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Сил спеціальних операцій України (ССО).

Навички українських військових оцінювали експерти НАТО. Про це повідомляє прес-служба ССО.





Сценарій занять обрали найбільш реалістичний та дотичний до реальних ситуацій і загроз — у місті відбуваються бойові дії між українськими військовими підрозділами та незаконними збройними формуваннями. Противник намагається посіяти паніку серед цивільного населення та застосовує «брудну» бомбу — вибуховий пристрій, споряджений радіаційними елементами.







На першому етапі військові відпрацьовували радіаційну розвідку у визначених квадратах. Екіпажі вирушали на місце, вимірювали фон уздовж доріг на певних маршрутах у незнайомій місцевості. Із собою окрім спецприладів у них була фототехніка для фіксації обстановки й карта. На ній вказані точки, де треба провести розвідку й доповісти штабу зафіксовані розвідниками фонові значення.







Наступний етап — відпрацювання мікрорайонів міста пішими групами. Той самий квадрат тепер мали опрацювати з вимірювальними приладами на вулиці та всередині будівель. Тим часом в одному з будинків на учасників чекало ще одне завдання — виявити підпільну лабораторію з виготовлення саморобної зброї масового ураження.





За легендою тренування, діям спеціалістів передувала робота бойових груп. Вони вибили з квадрата умовних терористів і під час розвідки виявили підпільну лабораторію. У випадку такої знахідки на місце викликають «хіміків». Саме ці фахівці мають ідентифікувати підпільну лабораторію.





Далі проводять збір доказів підготовки теракту. Фахівці відбирають проби речовин зі знайдених у лабораторії місткостей та навіть невеликої калюжі на столі — будь-які підозрілі речовини мають бути ідентифіковані. Контейнери зі зразками пакують у герметичні пакети та знезаражують на вулиці. Також спеціальну обробку після виконання задачі проходять і самі вояки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) знову занепокоїла українських науковців через реакцію поділу всередині одного із заблокованих приміщень комплексу.