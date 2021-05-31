Готель. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155411-vidkryvaty-goteli-dozvolyly-fopam-yak-ce-zrobyty.html

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Відкрити готель в Україні тепер стало простіше. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 1 441-IX, ухвалений Верховною Радою 29 квітня 2021 року.

Закон розширює перелік осіб, які можуть займатися готельним бізнесом. З 1 січня 2023 року (саме в цей день закон набере чинності) готелі зможуть відкривати не тільки юридичні особи, а й фізичні особи-підприємці.

Також новий закон встановлює термін, на який готелям буде встановлюватися категорія. Він складе п’ять років, а надавати категорії буде центральний орган виконавчої влади, який займається реалізацією державної політики у сфері туризму й культури.

Зокрема, відтепер у Законі «Про туризм» будуть розмежовані готельні послуги та послуги з тимчасового розміщення. У такий спосіб планується розвинути туристичний потенціал України, який на цей час знаходиться на значно нижчому рівні, ніж в інших європейських країнах.