Нове «сховище» пам’яті виявили в людини

Мозок. Фото: Istock

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Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим зі США. Нове «сховище» пам’яті виявили в людському мозку — з’ясувалося, що в людини є спеціальний відсік, де зберігається інформація впродовж невеликого проміжку часу.

Для підтвердження своєї знахідки дослідники провели два експерименти. Подробиці роботи опубліковані в журналі Scientific Reports.

Так, для першого випробування вони відібрали 40 дорослих добровольців, яким показували серію швидкозмінних зображень, які замінюються порожнім екраном. Серед цих миготінь цільовим зоровим стимулом була буква латинського алфавіту. Вона показувалася один раз як контрольна умова, і п’ять-десять разів під час експерименту. Кожен учасник пройшов тест 60 разів. Потім вчені перевірили, чи добре випробовувані запам’ятали цільове зображення. Респондентів запитували, чи побачили вони цільове зображення, а також пропонували обрати правильне з чотирьох варіантів.

Для другого експерименту відібрали 15 осіб. Робота протікала так само, але вчені зменшили число тестів до 48 для кожного учасника, а також змінили інтервали, протягом яких показували цільове зображення й кількість повторів. У такий спосіб перевіряли, як впливає повторення сильно замаскованого стимулу впродовж невеликих проміжків часу.

Дослідники з’ясували, що навіть сильно замаскована інформація може зберігатися в пам’яті, а саме маскування не стирає спогади, але блокує доступ до них і обмежує сприйняття людини. Крім того, сильно замасковані стимули можуть викликати чітке сприйняття через повторення. Попри те, що зберігається інформація поступово, вона швидко зникає. Учасникам було складно пригадати її вже через 300 мілісекунд після отримання, а через 700 мілісекунд вона остаточно стиралася.

Вчені вважають, що знайдене ними «сховище» пам’яті не вписується в жодну чинну класифікацію. Дослідження показало, що сприйняття зорового стимулу, коли той маскується й повторюється, можна контролювати, змінюючи інтервал повторення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити американським нейробіологам із Каліфорнійського університету. Дослідники вперше змогли відстежити шлях думок, поки вони проходили через мозок людини. Експеримент проводили за участю 16 пацієнтів з епілепсією, які перенесли операцію.