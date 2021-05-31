Шарий стал персоной нон грата в Литве — сам блогер «впервые слышит» об этом

Шарий. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n155414-shariy-stal-personoy-non-grata-v-litve-sam-bloger-vpervye-slyshit-ob-etom.html

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Анатолий Шарий, пророссийский блогер, проживающий в Испании, стал персоной нон грата в Литве.

Документы подозреваемого в госизмене в Украине Шария были полностью аннулированы. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что аннулирование документов Анатолия Шария произошло еще 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты блогера сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им было передано соответствующие материалы.

Отмечается, что Анатолий Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве. Его лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году. Сам Шарий утверждает, что не слышал об этом.

Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального уведомления от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится. Источник сообщил бы еще три недели назад, что-то здесь не так, думаю, — написал Шарий.

Как известно, в 2012 году после открытия двух уголовных дел против Анатолия Шария, он бежал из Украины и получил в Литве статус беженца. Тогда он убеждал литовскую власть, что его преследует режим экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, ранее мы сообщали, что запретить деятельность партии Шария через суд хочет Министерство юстиции Украины. Окружной административный суд Киева открыл производство по этому иску. Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии и запретить ее деятельность.

Источник: Украинская правда