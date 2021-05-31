Рада хочет обязать суды учитывать позицию Верховного суда

Суд. Фото: Турпром

https://racurs.ua/n155415-verhovnaya-rada-hochet-obyazat-sudy-uchityvat-poziciu-verhovnogo-suda.html

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5564, который предусматривает расширение оснований для обжалования судебных решений.

В частности, народные депутаты предлагают, чтоб суды в мотивировочной части, кроме мотивов и норм законов, на основании которых они принимали решение, обязательно указывали позицию Верховного суда, применимую в данных правоотношениях или указывали на ее отсутствие.

При этом нардепы предлагают отступить от существующей позиции Верховного суда, которая гласит, что в случае разных позиций Верховного суда по аналогичным вопросам, применяется последняя позиция.

Согласно законопроекту, суды в таком случае смогут использовать ту правовую позицию, которая, по их мнению, наиболее соответствует спорным взаимоотношениям. Несоответствие решения суда примененной или существующей позиции Верховного Суда станет основанием для обжалования решения.

Соответствующие изменения предложено внести в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.