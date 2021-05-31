Камельчук. Фото: Левый берег

https://racurs.ua/n155416-sluga-nabrosilsya-na-aktivista-iz-za-geroicheskoy-parkovki-jeny-video.html

Ракурс

Юрий Камельчук, народный избранник от «Слуги народа», набросился на активиста проекта «ОстановиЛося» за то, что его жена припарковалась в запрещенном месте и нарушила ПДД.

«Слуга» не скупился на слова и обозвал активиста «быдлотой» за то, что ему указали на нарушение. Высказывания нардепа попали на видео, которое опубликовал журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.





На кадрах видно, что супруга народного избранника припарковалась возле знака, запрещающего парковку, и стояла в 30 м от остановки общественного транспорта. У женщины была уважительная причина для нарушения правил дорожного движения — она ожидала своего мужа, народного депутата от «Слуги народа» Юрия Камельчука.

После того как активисты оставили на стекле автомобиля наклейку с надписью «ОстановиЛося», нардеп взорвался и начал обзывать активистов, требуя отлепить наклейку от его частной собственности. Кроме того, нардеп оказался уверенным в том, что его жена не нарушала ПДД, а останавливаться можно где угодно.

Остановка на две минуты разрешена повсюду. Если вы не знаете правил, на две минуты разрешена везде, — заявил нардеп Камельчук.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стал героем парковки и припарковался под светофором на пешеходном переходе неподалеку от Офиса президента в Киеве.