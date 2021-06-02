«Слуга» Камельчук будет учиться управлять гневом после скандала с парковкой

Камельчук. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n155504-sluga-kamelchuk-budet-uchitsya-upravlyat-gnevom-posle-skandala-s-parkovkoy.html

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Юрий Камельчук, народный депутат от фракции «Слуга народа», пообещал записаться на курсы управления гневом после скандала с журналистами программы «ОстановиЛося».

До этого «слуга» агрессивно реагировал на журналистов, которые сделали замечание его жене из-за парковки в запрещенном месте. Об этом Камельчук написал на своей странице в Facebook.



Нардеп заявил, что был неправ в этой ситуации, и такое поведение является недопустимым для любого человека. Чтобы загладить свою вину, Камельчук решил оплатить штраф за парковку в запрещенном месте, посетить вместе с женой частные занятия по Правилам дорожного движения (ПДД), записаться на курсы управления гневом и передать на благотворительность десятую часть от суммы штрафа за парковку.

Напомним, ранее мы сообщали, что народный избранник от «Слуги народа» Юрий Камельчук набросился на активиста проекта «ОстановиЛося» за то, что его жена припарковалась в запрещенном месте и нарушила ПДД. «Слуга» не скупился на слова и обозвал активиста «быдлотой» за то, что ему указали на нарушение.