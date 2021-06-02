Минобороны подчиняет управление армией на фоне войны Тарана и Хомчака

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Министр обороны Андрей Таран стремится подчинить себе непосредственное управление армией, чтобы победить в «войне» главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

Доказательством коллапса в управлении обороной страны журналист Юрий Бутусов назвал проект постановления, которое Министерство обороны 28 мая внесло на рассмотрение Кабмина.

Речь идет о внесении изменений в положение о работе Минобороны, согласно которым любые организационные мероприятия и любые вопросы реформирования и развития ВСУ будут определяться исключительно директивами министра обороны. Ранее положение предусматривало, что все директивы для министра и главкома ВСУ являются общими и вырабатываются совместно.

Бутусов пишет на своей странице в Фейсбук, что «проект Тарана — попытка замкнуть управление армией непосредственно на себя и забрать у Хомчака всякую самостоятельность».

Зачем тогда вообще нынешняя система управления, если министру неудобно согласовывать директивы. Надо вообще всех разогнать, пусть сам всем руководит непосредственно, — прокомментировал проект постановления КМУ Бутусов.

Этот документ, по его словам, Кабмин может рассмотреть на заседании 2 июня.

Напомним, что между Тараном и Хомчак вспыхнул конфликт. Они практически не разговаривают и не встречаются друг с другом, отсутствует взаимодействие и координация в руководстве оборонного ведомства. Кроме того, между главнокомандующим ВСУ и министром обороны продолжается активное судебное противостояние.

12 января Окружной админсуд Киева принял решение по иску Хомчака, который касался результатов служебной проверки состояния военно-транспортной авиации, проведенной по приказу Тарана. По результатам расследования Таран запретил применение украинских военных транспортников Ил-76 в коммерческих целях, мотивируя это решение износом старых самолетов.

Хомчак считает, что запрет на коммерческие рейсы лишает армию средств от контрактов, которые поступают в спецфонд, а коммерческие рейсы — единственная возможность обеспечить налет пилотов и профинансировать топливо и ремонты.

Минобороны выступило против дальнейшего финансирования ряда многолетних проектов, осуществляемых по заявке ВСУ. Руководство ВСУ подало ряд исков против Тарана, в частности, о взысканиях, наложенных министром на начальника Генштаба Сергея Корнейчука и командующего Воздушных сил Сергея Дроздова.