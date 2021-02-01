Между Хомчаком и Тараном происходит активное судебное противостояние, фото: «24 канал»

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Ракурс

Между главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном идет активное судебное противостояние.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Впервые в истории командования ВСУ отказывается выполнять целую серию приказов министра обороны Андрея Тарана и обжалует решения министра в суде, — подчеркивает журналист.

По словам Бутосова, Хомчак и Таран с октября даже не разговаривают, а на публичных мероприятиях стараются не здороваться на глазах у подчиненных.

Полное отсутствие контактов и нескрываемая ненависть друг к другу просто парализовала работу в руководстве обороны страной, — подчеркнул Бутусов.

Так, 12 января Окружной админсуд Киева (ОАСК) принял решение по иску Хомчака, который касался результатов служебной проверки состояния военно-транспортной авиации, проведенной по приказу Тарана, подписанного 21 ноября 2020 года.

По результатам расследования Таран запретил применение украинских военных транспортников Ил-76 в коммерческих целях, мотивируя это решение износом старых самолетов и недопустимостью тратить их ресурс на коммерческие цели.

В то же время Хомчак считает, что запрет на коммерческие рейсы лишает армию средств от контрактов, которые поступают в спецфонд, а коммерческие рейсы является единственной возможностью обеспечить налет пилотов и профинансировать топливо и ремонты, которые не обеспечивает бюджет Минобороны.

Хомчаку по военно-транспортной авиации в иске отказано. Будет ли апелляция — пока не ясно, — отметил Бутусов.

Также, по информации Бутусова, Минобороны выступило против дальнейшего финансирования ряда многолетних проектов, осуществляемых по заявке ВСУ.

Так, Минобороны отказалось финансировать дальнейшую разработку систем управления войсками «Дзвін» и «Простір». На «Дзвін» уже потрачено 700 млн грн, а разработка «Простора» осуществляется с 2010 года.

Однако согласно аудиту Министерство обороны, эти системы до сих пор не готовы к поставке в войска, — подчеркнул Бутусов.

Также Минобороны по результатам аудита остановило платежи на разработку системы управления безопасностью военных объектов «Фортеця», которую разрабатывают по заказу ВСУ. На разработку этой системы уже потрачено 400 млн грн и планировали потратить еще более 200 млн.

Но Минобороны не увидело, где же результаты выполнения первого этапа и остановило платежи, — отметил Бутусов.



Бутусов, ссылаясь на информированные источники, отмечает, что сейчас руководство ВСУ подало ряд исков против Тарана:

начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук обжалует взыскание, наложенное на него министром;

командующий Воздушных сил Сергей Дроздов также оспаривает взыскание;

командующий медицинскими силами Игорь Хоменко подал два иска — оспаривает свое увольнение и взыскание министра.

В то же время, по данным Бутусова, ГБР открыло серию уголовных дел против командования ВСУ относительно деятельности, которая, по мнению Минобороны, имеет признаки коррупции или некомпетентности.