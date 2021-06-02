17-летняя девушка нокаутировала медведя в США - защищала собак

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Ракурс

17-летняя девушка нокаутировала медведя в городе Брэдбери в округе Лос-Анджелеса. Девушка-подросток атаковала крупного хищника, который взобрался на забор возле ее дома и пытался пробраться во двор, где в то время находились ее домашние любимцы — собаки.

Брэдбери окружено Национальным лесом Анхелес, где живет популяция медведей, пишут NBC News, Associated Press и Daily Mail.

Хейли Моринико вместе с матерью занимались садоводством на заднем дворе своего дома. В этот момент большая медведица с медвежатами вскарабкалась на стену, окружавшую дом и сад. Собаки подняли лай, медведица попыталась отогнать их лапой. Моринико бросилась спасать своих собак.

Единственное, о чем я думала, — это как защитить моих собак, — подчеркнула она.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как девушка подбежала к забору и столкнула с него медведицу.

Источник: Daily Mail.