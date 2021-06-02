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17-летняя девушка нокаутировала медведя в США - защищала собак
17-летняя девушка нокаутировала медведя в США — защищала собак (ВИДЕО)https://racurs.ua/n155502-17-letnyaya-devushka-nokautirovala-medvedya-v-ssha-zaschischala-sobak-video.htmlРакурс
17-летняя девушка нокаутировала медведя в городе Брэдбери в округе Лос-Анджелеса. Девушка-подросток атаковала крупного хищника, который взобрался на забор возле ее дома и пытался пробраться во двор, где в то время находились ее домашние любимцы — собаки.
Брэдбери окружено Национальным лесом Анхелес, где живет популяция медведей, пишут NBC News, Associated Press и Daily Mail.
Хейли Моринико вместе с матерью занимались садоводством на заднем дворе своего дома. В этот момент большая медведица с медвежатами вскарабкалась на стену, окружавшую дом и сад. Собаки подняли лай, медведица попыталась отогнать их лапой. Моринико бросилась спасать своих собак.
Единственное, о чем я думала, — это как защитить моих собак, — подчеркнула она.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как девушка подбежала к забору и столкнула с него медведицу.
Источник: Daily Mail.
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